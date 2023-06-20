Ardahan'da jandarmanın mobil tırında vatandaşlara trafik eğitimi veriliyor

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, mobil eğitim tırı kente geldi.

Valilik bahçesinde konuşlandırılan tıra gelen çocuklar, hazırlanan çizgi filmle trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.





"Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"na binen yetişkinler de yavaşlatılmış şekilde, araç içinde trafik kazası anında yaşananlara tanıklık etti.

Uygulama sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Dairesi Başkanlığı ekibinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı personelince emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı.

Simülasyon aracını deneyen 16 yaşındaki Nuri Katar, emniyet kemerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Herkesin emniyet kemerini takması gerekiyor. Ben de bunun için geldim. Çok iyi oldu, iyi ki gelmişim" dedi.

Etkinlik yarın da devam edecek.