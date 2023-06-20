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Güncel
İHA 20.06.2023 22:28

Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında kafatası bulunan alanda çalışmalar genişletildi

Gümüşhane’de kanalizasyon kazısı sırasında ortaya çıkan insan kafatasının bulunduğu alanda çalışmalar genişletildi. Çalışmalarda yerin yaklaşık 3 metre altında aynı kişiye ait olduğu değerlendirilen alt çene ve çeşitli kemik parçaları da bulundu.

Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında kafatası bulunan alanda çalışmalar genişletildi

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelin bahçesinde kanalizasyon kazısı yapan işçiler, alanda insan kafatasına benzer kemikleri fark etti.

Çalışmalar durdurularak polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kazının yapıldığı alanı emniyet şeridiyle çevirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin kafatasının bulunduğu alanda yaptığı çalışmalarda bulunan kemiklerin bir insana ait olduğu değerlendirilirken, havanın kararması ve yağış nedeniyle durdurulan çalışmalar bugün sabah saatlerinde tekrar başladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yüzeyin yaklaşık 3 metre altında yaptığı detaylı ve uzun süren çalışmalar neticesinde kafatasının bulunduğu alanda aynı kişiye ait olduğu değerlendirilen alt çene ve çeşitli kemik parçalarına da ulaşıldı.

Gümüşhane’de kanalizasyon kazısında kafatası bulunan alanda çalışmalar genişletildi



Kazı alanından çıkarılan alt çene ve kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kemikler üzerinde yapılacak incelemelerin ardından, kemiklerin bir kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu ve yaşı belirlendikten sonra kimlik belirleme çalışmalarına başlanacak. 

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