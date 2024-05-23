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Güncel
AA 23.05.2024 14:22

Muş'ta konaklayan göçerler, küçükbaş hayvanlardan süt sağımına başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden sürüleriyle Muş'a gelen göçerler, yavruların sütten kesilmesiyle küçükbaş hayvanlardan süt sağımına başladı.

Muş'ta konaklayan göçerler, küçükbaş hayvanlardan süt sağımına başladı

Günlerce süren yolculuğun ardından Muş'un Şenyayla Bölgesi'ne ulaşan göçerler, yaz boyunca konaklayacakları yaylalarda çadırlarını kurdu.

Sürülerini de bölgedeki verimli otlaklarda besleyen göçerler, kuzu ve oğlakların sütten kesilmesiyle küçükbaş hayvanlardan süt sağımını da yaptı.

Göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları yoğurt, peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor.

Muş'ta konaklayan göçerler, küçükbaş hayvanlardan süt sağımına başladı

"Burada 5 ay konaklayacağız"

Batman'dan Muş'a gelen Selam Tugay, yağışlar ve yavruların sütle beslenmesi nedeniyle sağıma yeni başladıklarını söyledi.

Kışın 5 ay Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında kaldıklarını anlatan Tugay, şöyle konuştu:

"Havanın ısınmasıyla Muş'un serin yaylalarına geldik. Süt sağımına başladık. Sabah ve akşam sağım yapıyoruz. Elde ettiğimiz sütü peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Peyniri gelen mandıracılara satıyoruz. Burada 5 ay konaklayacağız. Hayvancılığı zor koşullarda yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız bu. Yıl boyunca hayatımız böyle geçiyor. Sonbaharda koyunların doğum sezonu başladığı için tekrar Mardin'e gidiyoruz. Yazın serin olduğu için burayı tercih ediyoruz."

Mardin'den yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından Muş'a geldiklerini belirten Adil Tugay ise "Bu yıl ilk süt sağımını yaptık. Bundan sonra günde 2 defa koyunlarımızı sağacağız. Yaklaşık bin hayvanımızla buraya geldik." dedi.

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