Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta karla mücadele ekipleri, nisanda metrelerce karla kaplı köy yollarını açmaya çalışıyor
[Fotoğraf: AA]
Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, nisana rağmen metrelerce karın biriktiği köy yollarını açmak için çaba gösteriyor.
Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.
Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım
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