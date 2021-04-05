Ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı ve kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Üçevler köy yolunda, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmaya çalışıyor.

Dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda çalışma yürüten ekipler, yüksek kar örtüsü arasında adeta tünel açarak ilerliyor.

