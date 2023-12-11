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Güncel
AA 11.12.2023 10:45

Muş'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Muş'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Muş'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Memur-Sen Muş İl Başkanlığı ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Muş Şubesi öncülüğünde Belediye Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Burada grup adına açıklama yapan İHH Muş Şubesi yönetim kurulu üyesi İkram Filiz, Filistin'de yıllardır zulüm yapan İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de bir soykırımın yapıldığını belirten Filiz, şunları kaydetti:

"Son iki ayda 17 binden fazla Filistinli şehit edildi. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de şu an hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefi halinde. Beyaz bayrak açan sivillerin üzerlerine ateş açılıyor, katlediliyorlar. Uluslararası sözleşmelerce kullanılması yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail, hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Saldırıların durdurulması için tüm dünya halklarının tepkilerini açıkça göstermesi gerekiyor."

Açıklamanın ardından gruptakiler, ellerindeki Türk-Filistin bayrakları ve pankartlarla İmam-ı Şafi Camisi'ne kadar yürüdü.

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Muş Filistin - İsrail Çatışması
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