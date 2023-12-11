Ağrı'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Kudüs Platformu bünyesinde bir arayan gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar, Meydan Camisi önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Çeşitli sloganlar atarak Filistinlilere destek veren grup, Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuklardan Hasan Güler, İsrail’nin Gazze'de insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını belirterek, "Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeden yapılan İsrail saldırıları nedeniyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefindedir." diye konuştu.

Ekiplerin yürüyüş boyunca güvenlik önlemi aldığı program, yapılan duanın ardından sona erdi.