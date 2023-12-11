Puslu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.12.2023 10:41

Ağrı'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ağrı'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Kudüs Platformu bünyesinde bir arayan gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar, Meydan Camisi önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe başladı.

Çeşitli sloganlar atarak Filistinlilere destek veren grup, Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuklardan Hasan Güler, İsrail’nin Gazze'de insan hakları ve savaş hukukunu hiçe saydığını belirterek, "Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeden yapılan İsrail saldırıları nedeniyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefindedir." diye konuştu.
Ekiplerin yürüyüş boyunca güvenlik önlemi aldığı program, yapılan duanın ardından sona erdi.

ETİKETLER
Ağrı Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
11:04
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli tüketimin yüzde 45'ini karşılayabilir
11:10
Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
10:49
Terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:55
Eyüpsultan’da restorana silahlı saldırı: 2'si ağır 5 yaralı
10:53
AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ