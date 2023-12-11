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Güncel
AA 11.12.2023 10:30

Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu.

Şırnak'ta "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" kuruldu
[Fotograf: AA]

Cizre ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sanat Sokağı'nda kurulan "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı" önünde açıklama yapıldı.

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Filistinlilerin haklı davalarının şahidi olduklarını ve binlerce insanı şehit eden İsrail'in zulmünü protesto etmek için "Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı"nı kurduklarını söyledi.

Dünyanın Filistin'de yaşanan katliam karşısında gözlerini kapattığını söyleyen Çatı, şöyle konuştu:

"Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, savaş uçaklarıyla, füzelerle, tanklarla, havadan, karadan, denizden bombalanıyor. ABD soykırıma silah taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya soykırıma destek veriyor. Gazze 64 günde adeta bir ölüm vadisine, devasa bir toplu mezara dönüştü. Çok büyük bir acı ve kahır içindeyiz. Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla yüzyılın soykırımıdır."

Açıklamanın ardından katılımcılar, çadırda açılan fotoğraf sergisini gezdi.

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