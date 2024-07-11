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Güncel
AA 11.07.2024 16:56

Muş'ta hububat hasadı

Muş Ovası'nda 2 milyon 95 bin dekar alanda hububat hasadına başlandı.

Muş'ta hububat hasadı
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" sloganıyla hasat töreni düzenlendi.

Vali Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada hasadın çiftçilerin bayramı olduğunu söyledi.

İlin, Türkiye'nin en verimli üçüncü ovasına sahip olduğunu anlatan Çakır, "Tarlasına emek veren vatandaşımızın arpa ve buğdayının boyu belden yukarı. Bu yıl ekim sahamız yüzde 10 arttı. Yaklaşık 2 milyon 95 bin dönüm alanda hububat ekildi. Bu yıl 670 bin ton civarında hasat bekliyoruz. Yağışlar iyi oldu. Çok bereketli bir üretim sezonu gerçekleştirdik" dedi.

Muş'ta hububat hasadı

Hububat hasadının başladığını belirten Çakır, şunları söyledi:

"Bütün tarlalarda biçerdöverler var. Her tarafta hasat bayramı var. Bu yıl hububattan beklentimiz 7 milyar lira. Muş'ta 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvanımız var. Dolayısıyla Muşlu kardeşlerim ne kadar bereketli ve önü açık bir coğrafyada olduklarını anlasınlar. Tüm arkadaşlarımızla, yapay zeka, dron ile ilaçlama ve toprağın en güzel şekilde işlenmesi konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte Muş Ovası daha kıymetli olacak. Tarım ve hayvancılık ilimizin geleceği. Muş, her ürünün en kaliteli üretim merkezi. Çiftçi kardeşlerimizle ilimizde tarımın her yıl üzerine koyarak gelişmesine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hasadımız bereketli olsun."

''Ekilen alan artıyor''

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, ovada stratejik ürün olan buğday ve arpa yetiştiriciliği yapıldığını dile getirdi.

Geçen seneye oranla ekilen alanın arttığına dikkati çeken Gün, "2023'te 1 milyon 800 bin dekarın üzerinde ekim yapıldı. Bundan da 530 bin ton verim elde edildi. Bu yıl artış görülmekte. 2 milyon 95 bin dekarın üzerinde hububat ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl hem iklim koşullarının iyi gitmesi hem de tarım teknolojilerinin kullanılmasıyla kalite ve verim arttı. 670 bin ton rekolte beklemekteyiz." İfadelerini kullandı.

Vali Çakır, direksiyonuna geçtiği biçerdöverle buğday hasadı yaptı.

Muş'ta hububat hasadı

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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Buğday Hububat Muş Tarım ve Orman Bakanlığı
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