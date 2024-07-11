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Güncel
AA 11.07.2024 17:05

Hitit Üniversitesi'nde 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Hitit Üniversitesi'nde 7 yılda 73 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldı, 18,5 milyon metreküp suyun da temiz kalması sağlandı.

Hitit Üniversitesi'nde 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı
[Fotograf: AA]

Kaynakları korumak ve temiz çevre bilincini aşılamak amacıyla 2016'da Sıfır Atık Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 18,5 milyon metreküp suyun temiz kalması sağlanırken, 80 ton akaryakıt tasarruf edildi, bin ağacın ise kesilmesinin önüne geçildi.

Hitit Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörlüğü ve 19 alt birimi, 2016-2023 yıllarında yaklaşık 23 ton tehlikeli ve 50 ton tehlikesiz atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Tehlikeli atıklar, üretildikleri birimlerde atık kodlarına uygun olarak sınıflandırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı atık bertaraf firmalarına gönderildi. Tehlikesiz atıklar ise Çorum Belediyesi geri dönüşüm tesislerine ulaştırıldı.

Hitit Üniversitesi'nde 73 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Türkiye'nin 18'inci çevreci üniversitesi

Üniversitede, "Çevre ve Atık Yönetimi" ile "Sıfır Atık" konulu eğitimlerde 1500 personel ve 3 bin öğrenciye eğitim verildi. "Anne Üniversitesi" eğitimlerinde ise 60 anneye sıfır atık ve geri dönüşüm bilinci kazandırıldı.

Geri dönüşüm, kaynak tasarrufu ve atık yönetimi konularında öne çıkan Hitit Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde değerlendiren GreenMetric 2023 sıralamasında, dünyanın en iyi 248'inci, Türkiye'nin ise 18'inci çevreci üniversitesi olarak yer aldı.

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