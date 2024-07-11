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Güncel
AA 11.07.2024 16:19

Alaca'da buğday hasadı başladı

Çorum'un Alaca ilçesinde buğday hasadına başlandı, çiftçiler ziyaret edildi.

Alaca'da buğday hasadı başladı
[Fotograf: AA]

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan ile hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

Alaca'nın Çorum'un en çok sulanabilir tarım arazisine sahip ilçesi olduğunu, Koçhisar Barajı ile sulu tarım olanaklarının arttığını anlatan Arslan, sulak alanlarda verimin iyi olduğunu, kıraç arazideyse rekolte problemi yaşandığını söyledi.

Alaca'da buğday hasadı başladı

''Anız yangınları zarar veriyor''

Hasadın ardından anız yangınlarının arttığına dikkati çeken Arslan, "Çiftçilerimiz tekrar ürün almak için anızları yakıyor ancak tarla üzerinde mineraller ve birçok canlı telef oluyor. Buradaki yanan canlıların hesabını nasıl vereceğiz, bunu düşünelim. Anız yangınların toprağa da zararı oluyor, verim düşüyor. Tüm çiftçilerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. Sadece anız yakılmıyor, evlere ve ormanlara da sıçrıyor" dedi.

Gür, bu yıl sulama sularının üreticilere geç verildiği için yeterli sulama yapılamadığını, bu nedenle mahsulün dörtte üçünü kaybettiklerini ifade etti.

Arslan, sulu alanlarda yüksek rekolte beklediklerini dile getirerek, verimli bir hasat dönemi geçirilmesini temenni etti.

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