AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında Güzeltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda AFAD gönüllülerine afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma ve arama kurtarma konularında eğitim verildi.

AFAD personeli Ayhan Çelik, yaptığı konuşmada, olası bir çığ esnasında arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak AFAD gönüllülerine anlattıklarını söyledi.

Eğitimleri uzman personellerin verdiğini belirten Çelik, "Burada temel amacımız olası bir çığa maruz kalan kazazedeye hangi şartlarda hangi teknikler uygulayarak güvenli bir şekilde en seri nasıl ulaşılacağını sahada uygulamalı olarak gönüllü üyelerimize anlattık. Teoride ve pratikte bunu uygulama yoluna giderek daha güzel bir şekilde olası çığlara müdahale etmek için eğitimlerimizi güvenli bir şekilde tamamladık." dedi.

Eğitime katılan gönüllülerden Mehmet Can Alkaş da doğal afetlere maruz kalan insanlara yardımcı olmak için AFAD gönüllüsü olduğunu ve bunun için eğitimlere katıldığını ifade etti.