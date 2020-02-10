Türkiye'nin un ihracatının yüzde 32'si Mardin'den gerçekleştirildi.

Türkiye'de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası'nda 3 milyon dönüm arazinin yüzde 80'inde makarnalık ve ekmeklik buğday üretimi yapılıyor.

Yılda iki ürünün alındığı verimli topraklarda hasadı özenle yapılan buğday, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 42 fabrikada el değmeden una dönüşüyor.

Geçen yıl yaklaşık bir milyon ton un üretimi yapılan Mardin'den 985 bin 203 ton un ihraç edildi. Türkiye'nin un ihracatının yüzde 32'ni Mardin'den gerçekleştirildi.

"Talebin en büyük nedeni kalitesi"

Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, AA muhabirine, Mezopotamya'nın çok verimli ve kaliteli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli buğdayı, mercimeği, zeytini burada yetişiyor." dedi.

Mardin OSB'nin tarıma dayalı sanayi olduğuna dikkati çeken Duyan, şunları kaydetti:

"Bu sayede un ihracatında son 3 yıldır Mardin, Türkiye’de en fazla un ihracatı eden il. Türkiye dünyada un ihracatında birinci, Mardin'de Türkiye birincisi. Bu bizim için gurur verici bir olay. Mardin ununa en büyük talebin nedeni kaliteli olmasıdır. Fiyattan çok herkes kaliteye yöneliyor. Biz fiyatla değil, kaliteyle rekabet ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesine gidiyor ama en fazla ihracat Orta Doğu ülkelerine yapılıyor."

Duyan, Mardin OSB'de 42 un fabrikasının bulunduğunu dile getirerek, "2018 yılında Türkiye'nin un ihracatının yüzde 30'unu Mardin'den yapılmıştı. Bu yıl yüzde 32'ye yükseldi. Yine Türkiye birinciliği Mardin’'de." ifadesini kullandı.

"Mardin cazibe merkezi"

Unun yanı sıra diğer ürünlerde ihracat yapan il olma yolunda ilerlediklerini vurgulayan Duyan, yatırımcıları kente davet etti.

Duyan, "Mardin yatırım yapılması için her yönüyle müsait bir şehir. Yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmiyor tam tersine hep kazanıyor. Mardin cazibe merkezi. Orta Doğu'ya açılan kapı." dedi.

"İşimizi iyi yapıyoruz"

Mardin'de un üreticisi Mehmet Kılınçaslan da günlük 500 ton buğday öğüterek yaklaşık 350 ton 2-3 çeşit un ürettiklerini söyledi.

Bağdat'taki olayların ihracatı olumsuz etkilemesine rağmen yine de ihracatta lider konumda olduklarını aktaran Kılınçaslan, "Ana pazarımız Irak. Burada çok kaliteli un üretiyoruz. Türkiye'de un sektöründe birinciyiz, ülkemiz de dünyada birinci. Bu da tesadüfen bir yere geldiğimiz anlamına gelmez. İşimizi iyi yapıyoruz, bu sektörde artık söz sahibiyiz." diye konuştu.