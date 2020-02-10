Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da depremde ağır hasar gören bina kontrollü şekilde yıkılıyor
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.
Kent merkezindeki Kırçuval Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Gülfırat Apartmanı'na Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye tamamlandı.
Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.
Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Etiketler: malatyaSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:18
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