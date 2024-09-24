Parçalı Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.09.2024 13:37

Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Muş'ta traktör, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Muş'ta 3 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Kente 20 kilometre uzaklıktaki Durugöze köyü yakınlarında Medeni I. yönetimindeki hafif ticari araç, Alaattin A'nın kullandığı arkadan çarptı.

Kazada buğday yüklü traktör yola devrildi. Bu sırada aynı yönden gelen Abuzer Ç. yönetimindeki minibüs de devrilen traktöre çarparak yolun kenarındaki tarlaya savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

ETİKETLER
Muş
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İrlanda Başbakanı Harris, İsrail'in uluslararası hukuku yine hiçe saydığını belirtti
14:03
Yılmaz: Borsa ve kripto vergisi gündemimizde yok
13:45
Trump, Zelenskiy'in ABD başkanlık seçimlerinde demokratları desteklediğini iddia etti
13:45
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti
13:44
30 ilde "forex" operasyonu: 48 milyon dolandıran 195 şüpheliye gözaltı kararı
13:44
Kremlin: Orta Doğu’daki durumdan endişeliyiz
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç dalgası devam ediyor
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ