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Güncel
AA 24.09.2024 13:16

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki panelvanı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ekiplerden kaçtı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Ş, A.E, ve H.F. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ş'nin yapılan sorgusunda "uyuşturucu madde ticareti" suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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