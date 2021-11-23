Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde yol kontörlü sırasında durdurulan araçta 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "uyuşturucuyla mücadele" kapsamında Van'dan temin ettiği uyuşturucuyu Muş'a getireceği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, şüpheli V. A'nın kullandığı araç, Malazgirt ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu.
Yapılan aramada araca gizlenmiş 1 kilo 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Muş Uyuşturucu Narkotik
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