Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
MÜSİAD'dan Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
[Fotoğraf: AA]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan şubesi, ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi dağıttı.
MÜSİAD Azerbaycan'a üye Türk iş adamlarınca, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri hazırlandı.
Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerlerin ve gazilerin aileleri başta, yalnız yaşayan emekliler, günlük ve vasıfsız işlerde çalışan dar gelirli kişilerin bulunduğu 900 aileye yardım kolisi ulaştırıldı.
Koliler başkent Bakü'nün yanı sıra Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen bölgelerde ve diğer şehirlerde dağıtıldı.
Etiketler: Azerbaycan MÜSİAD
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