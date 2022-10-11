Muş Ovası’nda ilk kez yapılan arazi çalışmalarında Kretase veya Miyase’ye ait olabileceği değerlendirilen fosiller bulundu.

Merkeze bağlı Alican köyü yakınlarında fosillerle ilgili incelemelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek, elde edilen omurgasız deniz canlıları fosillerini yaş, tür ve cins tayini için paleontologlara gönderecek.

"Muş Ovası’nda ilk defa böyle bir fosil deposuna rastladık"

Daha önce Varto, Malazgirt ve Bulanık çevresinde yapmış oldukları arazi gezilerinde bu tür fosillere rastladıklarını fakat Muş Ovası’nda ilk defa böyle bir fosil deposu bulduklarını anlatan Dr. Dölek, "Deniz ya da göl kalıntısının Muş Ovası’ndaki izleriyle ilgili bugüne kadar elimizde bulgu yoktu. Bunların paleocoğrafik anlamda Muş Ovası’ndaki göl veya muhtemel denizin izlerini belirlemek adına da kılavuz olacağı, bize yol göstereceğini düşünüyoruz. 8 ile 12 milyon yıl yaşında Kretase veya Miyase’ye ait olabileceğini düşünüyoruz. Diğer bulduğumuz fosillerle birlikte onlar Mercan Favia dediğimiz mercangillerden fosillerdi. Onlar daha sıcak bir denize ait, bunlar daha soğuk bir denize ait. Muş’un paleocoğrafyası hakkında bize yapacağımız çalışmalarda önemli yol gösterecek ama bunlarla ilgili son değerlendirmeleri bize paleontologlar yapacak" dedi.