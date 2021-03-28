Haber Giriş: 28 Mart 2021 Pazar 10:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muş'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Muş- Kulp- Diyarbakır yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Muş'ta, mart ayının sonunda yeniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeniyle, Muş- Kulp- Diyarbakır yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, 1 metreyi aşan kar kalınlığının bulunduğu yolda, karla mücadele çalışması başlattı.
Tipinin etkili olduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken ekiplerin zorlu çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Ulaşım
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