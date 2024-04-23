Muş Devlet Hastanesinde bir ilk: Üç kablolu pil ile sağlığına kavuştu

Muş’ta rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan hastaya kalp pili takılması önerildi.

Kardiyoloji uzmanları tarafından yapılan tetkikler sonucunda 3 kablolu kalp pili takılması uygun görülen hasta, Muş İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak’ın girişimleri ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen Doç. Dr. Mehmet Özbek (observer), Uzm. Dr. Ahmet Ferhat Kaya ve Uzm. Dr. Furkan Yetmiş tarafından operasyona alındı.

Operasyon için onayı alınan 60 yaşındaki hasta, Doç. Dr. Mehmet Özbek (observer), Uzm. Dr. Ahmet Ferhat Kaya ve Uzm. Dr. Furkan Yetmiş tarafından anjiyo ünitesine alınarak 3 kablolu kalp pili başarıyla takıldı. Takiplerinde herhangi bir problemi olmayan hasta iki günde taburcu oldu.

Kalp pillerinin, kalbin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişen sorunları düzeltmede kullanıldığını belirten Doç. Dr. Mehmet Özbek, “3 kablolu kalp pilleri, başlıca sol dal bloğu olan kalp yetmezliği bulunan hastaların tedavisinde kullanılan bir pil grubudur. 3 kablolu denmesinin nedeni, kalbin üç ayrı odacığını uyaran 3 adet kablosunun olmasıdır. Bunun yanı sıra ikinci en önemli özelliği; kalpteki hayati risk taşıyan ani ritim değişimlerini fark etmesi ve bu ritim bozukluklarını şok uygulaması ile düzeltmesidir. Bu tedavi Muş’ta ilk defa yapıldı. Bölgede genelde üniversite hastaneleri haricinde yapılmayan bir tedavidir” dedi.