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Güncel
İHA 23.04.2024 10:58

Hırsızlar, yazlığı talan etti

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki yazlık bir eve giren hırsızlar evi talan etmekle kalmayıp tüm eşyaları da kullanılamaz hale getirdi. Yazlık evine giden Osman Karaburun, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Hırsızlar, yazlığı talan etti
[Fotograf: İHA]

Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gitti.

Karaburun, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı. Evin bir hayli dağıldığını gören Karaburun, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verilmişti.

Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu. Böyle bir vicdansızlık olamaz diyen Karaburun, hırsızların biran önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler"

Osman Karaburun, bütün eşyalara zarar verildiğini ifade ederek, "Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsan bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" dedi.

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