Vatan ve millet sevgisi her zaman önceliğiydi. İlkeli duruşuyla Türk siyasi hayatında iz bıraktı...

Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümünün üzerinden 13 yıl geçti.

"Bu eller kire bulaşmadı"

Kendisini "Ben tertemiz ellerimi size uzatıyorum. Bu eller kire bulaşmadı. Bu eller ihanete ortak olmadı" sözleriyle ifade etmişti.

1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Elmalı köyünde dünyaya geldi. Vatan sevdası küçük yaşlarda düştü içine. Henüz 14 yaşındayken Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1978 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu.

12 Eylül sonrası Mamak günleri

1980 ihtilalinden sonra idamla yargılandı. 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde yattı. Bu sürenin 5,5 yılını hücrede geçirdi.

1987'de yargılandığı davalardan beraat ederek tahliye edildi. 1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Sivas milletvekilliğine seçildi. 1993 yılında Büyük Birlik Partisi'ni kurdu.

Vesayete karşı mücadele etti

Her türlü vesayete karşı çıktı. 28 Şubat'ta baskılara rağmen Refah-Yol hükümetine destek verdi.

O dönem Yazıcıoğlu, "Demokrasiye gölge düşürecek birtakım oldubittilere meydan vermeyecek yeni bir döneme geçişte bu şansı bu hükümete vermek icap ettiğini düşünüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Defalarca ölümle burun buruna geldi

Birçok kez ölümle burun buruna geldi. Şüpheli trafik kazaları atlattı.

"Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız hayat için bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur."

25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a geçecekti. Ama helikopter şüpheli biçimde düştü.

Helikopter kazasında vefat etti

Helikopterdeki 5 kişiyle birlikte Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetti. Henüz 55 yaşındaydı.

Aradan geçen 13 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'nun acısı sevenlerinin yüreğindeki tazeliğini koruyor. Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabri her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haber: İbrahim Coşkun

Kamera: Sinan Kement