AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaralı depremzedeleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede dünyaya gelen "Melek" ve "Nehir" isimli bebeklerin de ailesiyle görüşen Gökcan, devletin tüm imkanlarının tedavileri süren depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Gökcan, Türkiye olarak zorlukları birlikte aşacaklarını ifade etti.

Deprem sonrası Muğla'da yurda yerleştirilen vatandaşları da ziyaret eden Gökcan, vatandaşların taleplerini dinleyip, acil ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Gökcan, depremzedelere sağlık, eğitim ve dini hizmetler konusunda destek verildiğini, çocuklar için etkinlikler yapıldığını ve kreş oluşturulduğunu vurguladı.

Depremzedelerin yurtlarda en iyi şekilde misafir edilmesi için fedakarca görev yapan personele teşekkür eden Gökcan, "Türkiye Cumhuriyeti, büyük ve güçlü bir ülkedir. Devlet millet dayanışması ve el birliğiyle bu zor günleri de hep birlikte aşacağız. Gün birlik olma zamanıdır" dedi.