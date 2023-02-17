Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Toptaş ailesinin oturduğu tek katlı müstakil ev, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde ağır hasar gördü.



Büyük korku yaşayan Akif Toptaş, hamile eşi Semra, çocukları Elif ve Yusuf, iki gün araçlarında kaldı. Aile, 9 Şubat’ta geldikleri Muş’ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Danişmend Gazi Yurdu’na yerleştirildi. 10 Şubat’ta doğum sancıları başlayan Semra Toptaş, kentteki özel bir hastanede 4,5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Semra Toptaş, bebeğini kucağına 3 hafta erken aldı. Toptaş ailesi, sağlık durumu iyi olan 3'üncü çocuklarına ise doktorların isteğiyle ‘Asya’ adını verdi.



Anne Semra Toptaş, "Çocuğumun ismini hastanede Asya koydular. Öyle istediler, bizler de onları kırmayıp bu adı koyduk. Çok şükür yeni bebeğim ve ailem de sağlıklı" dedi.



"Allah bir daha böyle acı yaşatmasın"



3 çocuk annesi Semra Toptaş, “Depreme gece yakalandık. Deprem olunca hemen dışarıya çıktık. Deprem anı çok korkunç ve ürkütücüydü. O anı anlatamıyorum. Birkaç gün boyunca araba içerisinde kaldık. Hamileydim, bu yüzden ötürü 9 Şubat’ta Muş’a geldik. Hemen sonraki gün özel bir hastanede doğum yaptım. Şu anda çok şükür bebeğim sağlıklı, çocuklarım sağlıklı, ailem sağ. Hepimiz sağlıklı yaşıyoruz çok şükür. Allah bir daha bu acıyı hiç kimseye yaşatmasın” diye konuştu.



Yaşadıkları evin depremlerden ötürü hasar aldığını ve girilmeyecek durumda olduğunu söyleyen Toptaş, “Adıyaman’dan gelip, Muş’a sığındık. Allah razı olsun burada bize bakıyorlar. Bir eksiğimiz yok çok şükür, iyiyiz” ifadelerini kullandı.