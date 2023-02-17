Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediyesi tarafından başlatılan kampanyada 850 kilo un ve 7 ton yem toplandı.

Toplanan yardımlar kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine uğurlandı.

Başçiftlik Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde insanlar kadar hayvanlar da mağdur. Hayvan sahiplerinin de yem ihtiyaçları var. İlçe genelindeki hayvan yetiştiricileri ile iletişime geçtik. Toplamda yedi ton yem ve 850 kilo bağış toplandı" dedi.