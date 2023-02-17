Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 00:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce’de 2 bin 862 depremzede barınıyor
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından Düzce’ye toplamda 2 bin 862 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
6 Şubatta Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlar farklı illere tahliye edilmeye başlanmıştı.
Düzce Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların girişimleri ile deprem bölgelerinden Düzce’ye 2 bin 862 vatandaş getirildi. Bu kişilerin 2 bin 557’si yakınlarının yanlarında barınırken, öğretmen evinde 66, yurtlarında 177, otel veya apartlar da toplamda 62 kişi barınıyor. Bu kişilerin ise tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.
Etiketler: Deprem Düzce Kahramanmaraş
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