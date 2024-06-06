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Güncel
AA 06.06.2024 17:42

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kentte son günlerde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

3 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.M, K.Ö. ve K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı olduğu belirlenen 8 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

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