Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yangın çıkan park halindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Muğla, Armutalan Mahallesi 271 Sokak'ta park halindeki 48 AEC 862 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.
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