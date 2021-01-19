Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Tut, Sincik, Besni ve Gerger ilçelerine bağlı 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.