Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle Kahta, Çelikhan, Tut, Sincik, Besni ve Gerger ilçelerine bağlı 207 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolları ulaşıma açmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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