Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 9'u adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 13 Ocak'ta "fuhşa teşvik" ve "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" iddiasıyla düzenlediği operasyonda 14 zanlıyı gözaltına almıştı.