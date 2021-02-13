Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından U.S. gözaltına alındı.
Zanlının üst aramasında bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının yaklaşık bir ay önce uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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