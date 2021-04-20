Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve D.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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