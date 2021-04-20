Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve D.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.