Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de hırsızlık operasyonu: 93 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 72 hırsızlık olayına karışan 93 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 40’ı evden, 14’ü işyerinden ve kurumdan, 8’i otodan, 9’u açıktan ve 1’i mabetten olmak üzere işlem yapılan 72 hırsızlık olayında 93 kişi yakalandı.
Çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların 12’si tutuklanırken, şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 14 bin 135 TL değerinde malzemeler de (teyp, ziynet eşyası, tüfek gibi) müştekilerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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