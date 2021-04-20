Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf. İHA]
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Yavuz Selim mahallesi Göl Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı kedi mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.
Etiketler: İtfaiye
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