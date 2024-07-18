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Güncel
AA 18.07.2024 09:41

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklu

Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklu
[Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince 1-16 Temmuz'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 954 sentetik ecza, 321 uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 538 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 142 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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