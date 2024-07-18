Adıyaman'da ilaçlama çalışmaları sürüyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu sürdürdüğü haşereyle mücadele çalışmalarına larvaların üremeye ortam bulduğu sulak alanlarda da devam ediyor.



Özellikle sulak alanlarda oluşması muhtemel larvalara karşı sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Şehir genelinde sivrisinek, karasinek ve böcek larvalarının üreme noktaları olan mazgallar, süs havuzları, sazlık alanlar, su birikintileri, dereler ve rögarlarda ilaçlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Halk sağlığının korunmasının yanı sıra vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için mücadelemizi devam ettireceğiz” diye konuştu.