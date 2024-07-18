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Güncel
AA 18.07.2024 09:18

Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı

Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali başladı.

Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı
[Fotograf: AA]

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde, Aybastı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ilk gününde halk oyunları gösterisi sunuldu.

İlçe belediye binası önünde mehteran takımının da konser verdiği etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pazar günü festival sona erecek

Aybastı Belediye Başkanı Gündoğar, festival kapsamında bugün Kızılot Yayla Şenliklerini de yaptıklarını söyledi.

Pazara kadar devam edecek festivalde yarın tarım ve hayvancılığı teşvik eden yöresel yarışmaların yapılacağını anlatan Gündoğar, üçüncü gün ise rahvan at yarışları ve ardından güreşlerin başlangıcının gerçekleştirileceğini söyledi.

Gündoğar, 1700 civarında güreşçinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Cumartesi akşam da Resul Dindar'ın Aybastı merkezde konseri var. Pazar günü güreşlerin finalleri olacak. Beş günlük festivalimize en az 150 bin kişinin geleceğini tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki otellerin rezervasyonları şu anda yüzde 100 dolu" dedi.

Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali başladı

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