Muğla’da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza Muğla-Yatağan karayolu Bahçeyaka kavşağında meydana geldi.

Muğla- Yatağan istikametinde seyir halindeki otomobil, Bahçeyakası mahallesine dönüş yapmak isteyen otomobile çapması sonucunda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde bulunan yaralılar sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinden sonra 3 yaralı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.1 yaralı Yatağan Devlet Hastanesine ve 2 yaralı ise özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, ekipler tarafın kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.