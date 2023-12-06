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Güncel
AA 06.12.2023 23:49

Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedaviye alındı.

Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni Mahallede bir binanın giriş katında oturan aileden haber alamayan yakınları S.S'nin evine gitti.

Kokudan şüphelenerek eve giren yakınları, 5 kişiyi baygın halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen S.S, K.U, Ş.S, S.G. ve D.S'yi Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı.

Genel sağlık durumu ciddiyetini koruyan 45 yaşındaki S.S, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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