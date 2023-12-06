Hafif Sağanak Yağışlı 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.12.2023 23:18

Kocaeli'de 6 yılda 20 bin 343 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 2017 yılından bu yana 20 bin 343 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği bildirildi.

Kocaeli'de 6 yılda 20 bin 343 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da başlatılan, düzensiz göçmenlerin tespitini hızlandıran "Mobil Göç Noktası" uygulaması, İzmit ve Gebze ilçelerinde de faaliyete geçti.

İzmit Kent Meydanı'nda bulunan Mobil Göç Uygulama Noktası'nı ziyaret eden Vali Yavuz, bu noktaların şehrin göç yönetim stratejisinde önemli yer tutacağını belirtti.

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Yavuz, bu kapsamda her türlü teknolojik imkanın kullanıldığını, sınır güvenliğine de özel önem atfedildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda güvenlik güçlerimizce 2023 yılı başından bugüne kadar 3 bin 743 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yıl içinde çevre iller dahil, yakalanarak Geri Gönderme Merkezimize teslim edilen 4 bin 916 yabancı sınır dışı edilmiştir. 2017 yılından bugüne kadar da 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyan önemli bir rakam."

Bu çalışmaları yürüten emniyet, jandarma ve Göç İdaresi personeline teşekkür eden Yavuz'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk eşlik etti.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Samsun'da iş yerlerinin kurşunlanması olayına karışan 4 kişiden 2'si yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:41
Katar: Gazze'de kalıcı ateşkes için girişimleri sürdürüyoruz
00:39
Beyaz Saray stajyerlerinden Biden'a "Gazze'de kalıcı ateşkes" çağrısı
00:37
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaralılar kan kaybından ölüyor
00:36
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
00:35
ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı
23:48
Azerbaycanlı muhabir, haber için gittiği Fransa’ya bağlı Yeni Kaledonya’ya alınmadı
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
Hakkari'deki kayak merkezi sezon için gün sayıyor
FOTO FOKUS
ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı
ABD’de üniversitede silahlı saldırı alarmı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ