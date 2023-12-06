Hakkari'de kurtların saldırdığı sürüdeki 65 küçükbaş hayvan telef oldu

Aşağıgüveç köyünde yaşayan Aydın Çelik, aile üyelerine ait koyun sürüsüne, dün yaylada otladıkları sırada kurtların saldırdığını söyledi.

Saldırıda birçok hayvanın telef olduğunu ve yaralandığını gören çobanın durumu kendilerine haber verdiğini anlatan Çelik, bunun üzerine yaylaya giderek kurtları bölgeden uzaklaştırdıklarını belirtti.

Hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Çobanın haber vermesi üzerine köylülerle birlikte yaylaya gittik. Yaklaşık 65 koyunun telef olduğunu gördük. Koyunların büyük bölümü hamileydi. Bir ay sonra doğum yapacaklardı. 10'a yakın hayvan da yaralandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Gelip inceleme yaptılar. Yetkililerden mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz."