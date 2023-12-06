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Güncel
AA 06.12.2023 21:31

Kırıkkale'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kırıkkale'de düzensiz göçle etkin mücadele amacıyla 10 ilden valiler, kolluk kuvvetleri yöneticileri ve göç idaresi müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Kırıkkale'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kırşehir ve Zonguldak Valileri, illerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile göç idaresi müdürleri katıldı.

Vali Makas, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kimsenin vatanını isteyerek terk etmediğini dile getiren Makas, "Zorlu şartları ve ölümü göze alarak bir yolculuğa çıkıyorlar. Kendi yaşadıkları yerde yaşam hakkı ellerinden alınmış nice insanımız var. Bütün mücadelemizi, sahadaki çalışmamızı da bu tembihte bulunarak yapmaları yönünde yönlendirme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de toplantının ana temasının düzensiz göçle mücadelenin iller arasındaki koordinasyonunu sağlamak olduğunu belirtti.

Düzensiz göçmenlerin çok isteyerek ve arzulayarak gelen insanlar olmadığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kimisi savaş nedeniyle can güvenliğini sağlamak, kimisi geçim nedeniyle, kimisi de ekonomik sebeple bulundukları ülkelerini, yörelerini, memleketlerini terk etmek zorunda kalan insanlar. Dolayısıyla bunlara en azından insani noktada elimizden geleni yapmak durumundayız. Bu ülkenin tarihinde, geleneklerinde ve kültüründe garibe, mağdura, mazluma, yolda kalmışa yardım etmek gibi ulvi bir haslet var. Bu coğrafya ismi üzerinde Anadolu, ana kucağı olmuş. Bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek."

Şahin, "Yasal sınırlar içerisinde ve kurallar dahilinde gelen göçmenlere kapımızı açtık. Onlara her türlü yardımı ve desteği kendi kuralları içerisinde veriyoruz ama yasa dışı, programlarımızı ihlal edecek şekilde gelişlere karşı tedbir aldık." ifadesini kullandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, çeşitli bilgiler paylaşılarak istişarelerde bulunuldu.

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