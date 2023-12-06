Zonguldak'ta ambulansa yol veren makiniste plaket takdim edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait trenin makinisti Erkan Öyüm, Uğur Mumcu Kavşağı'nda, 27 Kasım'da araçların geçiş güzergahı olan yolda treni durdurup ambulansın geçişine izin verdi.

TTK Demiryolu Başmühendisliği Şantiyesi'nde düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, makinist Öyüm'e duyarlı davranışından dolayı plaket takdim etti.

Güner, Öyüm'ü kutlayarak, "Bizim için sağlıkta dakikalar çok önemli. O ambulansın içinde kalp krizi ve beyin kanaması geçiren hastamız olabilirdi." ifadesini kullandı.

TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürü Metin Şahin ise Güner ve beraberindeki ekibin işletme müdürlüğünü ziyaretinden ve çalışanlarına teşekkür plaketi verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Törene, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bilal Cin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaş, diğer ilgililer ile TTK Demiryolu makinistleri ve çalışanları katıldı.