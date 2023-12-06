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Güncel
İHA 06.12.2023 20:38

Isparta’da kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre ağ ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde bin 400 metre kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi.

Isparta’da kaçak avcılıkta kullanılan bin 400 metre ağ ele geçirildi

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ve denetim ekibi ve Eğirdir İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Eğirdir Gölü’nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

Gelendost Sarıkamış avlak sahası, Hacılar ve Yeşilköy kıyı şeridinde yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanıldığı tahmin edilen, göz açıklığı yasal sınırların altında, markasız 7 takım bin 400 metre ağ ele geçirildi. Ağa takılan canlı su ürünleri göle geri bırakılırken, ele geçirilen ağa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre el konuldu.

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