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Güncel
AA 06.12.2023 23:59

Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin tutuklanmasına karar verildi.

Bodrum'da gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 8'i tutuklandı

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında Rusya uyruklu 3 kişinin de bulunduğu 10 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Rusya uyruklu 2 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, düzensiz göçmenlerden 3 ila 8 bin avro arasında para aldıkları öne sürüldü.

Bodrum ilçesi açıklarında dün, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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