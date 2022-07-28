Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Görkem T. idaresindeki otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Çaltılar mevkisinde, karşı yönden gelen Hüsnü Bahtiyaroğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Bahtiyaroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Görkem T. ile Asena T, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:33
- 17:37
- 17:18
- 17:10
- 16:51
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz