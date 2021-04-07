İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Ula ilçesinde eş zamanlı olarak 3 adres ve 8 araçta arama yaptı.

Aramalarda 3 senet, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 68 tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 lira ele geçirildi.

Operasyonda, C.K, S.G. ve S.U. yakalandı.