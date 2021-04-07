Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden yüksek rakımlı Erzurum'daki Palandöken ve Kars'taki Cıbıltepe kayak merkezlerinde, kayak sezonu nisan ayında da devam ediyor.

Kayak sezonunu Türkiye'de ilk açıp en son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen alınan tedbirler ve mart ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle nisan ayında da yerli ve yabancı kayakseverlerle şenlendi.

İleri düzey başta olmak üzere orta ve kolay diye nitelendirilen 55 pistiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, nisan ayının ortalarına kadar misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

Mart ayındaki yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu merkezde, bazı oteller sezonu bitirse de özellikle 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait pistlerde kayak heyecanı devam ediyor.

Dedeman Otelleri Genel Müdürü Veli Tuzak, AA muhabirine, salgın nedeniyle birtakım tedbirler alarak sezona başladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı "Güvenli Turizm Sertifikası" aldıklarını ifade eden Tuzak, "Pandemi dünyanın sorunu ama aralık sonu itibarıyla özellikle yıl başında hafta sonu yasaklarının konaklayan misafirlere yönelik kalkmasıyla çok iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Sömestir döneminde yüzde 100 doluluklara ulaştık. Onun haricinde de yüzde 80 doluluklara ulaştık. Pandemiden kaynaklı yurt dışına gidemeyen misafirlerin iç pazara yönelmesiyle yerli pazarda bir hayli hareketlilik vardı." dedi.

"Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz"

Tuzak, kayak sezonunun nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, salgına rağmen dolu dolu bir sezon geçirmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Pistlerin tamamının halen açık olduğunu dile getiren Tuzak, "Kayak yapmak isteyenlere Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz." ifadesini kullandı.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da salgın nedeniyle sezona sıkıntılı başladıklarını ancak daha sonra bazı önlemlerle işlerini ayarladıklarını ifade etti.

Rezervasyonların yılbaşına doğru hızlanmaya başladığını aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli figür, yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olmasıydı. Bununla rezervasyonlarımız arttı. Güzel bir sezon geçirdik, güzel de kar yağdı. Bu yıl CAT3-A yapıldı. Erzurum'a gelen uçaklarda hiçbir rötar ve iptal söz konusu olmadı. Bu bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkardı. Diğer kayak merkezlerine karın biraz geç gelmesi teknik alt yapıdaki eksiklikler Palandöken'i Türkiye'deki kayak merkezlerine göre bu yıl bir adım öne geçirdi. Şu anda da pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Bazı işletmelerimiz sezonu kapattı ama özellikle belediyenin tesisleri açık."

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cıbıltepe'de de sezon dolu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe'de, nisan ayında kayak sezonu dolu dolu geçiyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğleniyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel'in Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, son yağan karlarla beraber sezonun nisan ayına sarktığını söyledi.

Sönmez, nisan ayı olmasına rağmen pistlerde henüz bir bozulma yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı pandemi sürecinde sezonu kazasız belasız geçirdik. Kayak merkezimizde sıfır vaka ile bu süreci atlattık. Mart ayını geride bıraktık, tesislerimizde, mekanik tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Şu anda nisan ayının ilk haftasında her taraf bembeyaz, misafirlerimiz kayağın keyfini doyasıya çıkarıyorlar. Doluluk ve karlılık anlamında beklentilerimizin üzerinde bu sezonu tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu üzerine katarak devam ederiz."

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Yaren Gül de Sarıkamış'a hayran kaldıklarını anlatarak "Nisan ayında gerçekten pistler çok güzel. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak çok eğlenceli." ifadesini kullandı.