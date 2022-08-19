Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da şüpheli ölüm
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Ortakent - Yalıkavak kara yolundaki ahşap ürünler üreten bir işletmede çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr A. personel konteynerinde çalışma arkadaşları tarafından kalbine bıçak saplanmış halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Batyr A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Batyr A'nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Konteynerde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki Haber
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz