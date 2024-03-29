Muğla'da seçimlerde 227 sağlık personeli hastaları sandıklara taşıyacak

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere transferinin sağlanacağı açıklandı..

Bu kapsamda Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde 37 ambulans, 37 hasta nakil aracı toplam 74 araç ve 235 sağlık personelini ihtiyaç duyan vatandaşların oy verme sürecinde görev yapmak üzere görevlendirdi.

Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin, 31 Mart Pazar günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacağı belirtilen açıklamada, oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personelinin de refakat edeceği kaydedildi.